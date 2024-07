Lavori di messa in sicurezza stradale a Ottati Ispani e Caggiano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della propria rete viaria. In particolare sulla SP 179 nel Comune di, sono appena iniziati i di sistemazione e di un tratto di strada, Innesto SP 12 –. Sono previsti interventi di scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, di adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali e segnaletica. Invece iniziano a breve altri. Sulla SP 110 Capitello –, in tratti saltuari, sono previsti interventi di scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, di adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali e segnaleticae di bonifica temporanea di tratte stradali soggette a frana.