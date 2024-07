La carica dei 400 per la Marcia del Solleone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si è conclusa la 44esima ‘del’, la gara organizzata della Podistica Avis Mobilificio Lattanzi, in ricordo di Luigi Marinucci, Luciano Vita, Mariano Scoccia e Orazio Belleggia. I circa 400 partecipanti hanno offerto un graditissimo spettacolo nel borgo di Montegiorgio per la competitiva di circa 10 chilometri, oltre a coloro che hanno optato per la non competitiva di 3,5 chilometri. Sono saliti agli onori delle cronache di questa edizione Cristian Carboni (Grottini Team Recanati), Marco Cecchetti (Atletica Avis Sarnano) e Federico Cariddi (Grottini Team Recanati) a comporre il podio al maschile. Gloria al femminile per Michela Boniello (Polisportiva Servigliano), Caterina Cavarischia (Bike Team Monti Azzurri) e Francesca Marilungo (Polisportiva Servigliano).