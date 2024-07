Ischia | uomo alla guida di un furgone rubato con se ha anche la refurtiva

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)un, poco prima un furto in una barca. Carabinieri fermano 42enne Adi carabinieri della locale compagnia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di furto e ricettazione A. O., 42enne di Forio già noto alle forze dell’ordine. L’, che era già sottopostomisura della libertà vigilata da scontare nel comune di Qualiano, è stato fermato in piazzale Trieste nei pressi del porto. Il 42enne eradi unpiaggio porter che era statodurante la notte a Forio. Perquisito, è stato trovato in possesso di un borsello con all’interno documenti, effetti personali e uno smartphone. Le indagini dei Carabinieri – effettuate analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza – hanno permesso di ricostruire la vicenda.