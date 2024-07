Incidente a Cesena auto contro moto | morto un 21enne di Cervia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 -, un'si è scontrata con unail centauro, undi. Lo schianto è avvenuto lungo via Cervese intorno alle 9, all’intersezione con via Targhini. Nel frontale sono rimasti coinvolti un’mobile Skoda e unciclo Honda che provenivano da direzioni opposte. Alla guida dei veicoli due giovani:il conducente della, un ventunenne di. Il giovane si è spento prima di arrivare in ambulanza all’ospedale “M. Bufalini”. Illeso invece il conducente trentunenne dell’(originario di Gambettola. Sul posto gli agenti della Polizia locale di, al vaglio anche il rispetto delle precedenze. La circolazione stradale è stata sospesa per circa un’ora per garantire lo svolgimento dei rilievi da parte della pattuglia della Polizia Locale.