In Francia si festeggia con i cori antifascisti in italiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo i primi sondaggi sulle elezioni in, che evidenziavano il trionfo del Fronte Popolare e la sconfitta dell’estrema destra di Le Pen, migliaia di persone sono scese in strada are. Oltre alla Marsigliese, nelle piazze del Paese si è scandito il coro in: “Siamo tutti”, Qui siamo nel cuore della: place de la République, a Parigi. Partendo da Place des Fetes, dove si svolgeva una kermesse antifascista, un gioioso corteo e’ sceso lungo rue de Belleville, accompagnato da una banda e da sempre piu’ persone, tra gli applausi della gente alle finestre. Il popolo della gauche, migliaia di persone, hato una vittoria insperata con le famiglie, spesso con bambini piccoli, tantissimi giovani e giovanissimi in un ambiente festoso, con bandiere eper la sinistra e contro Marine Le Pen ed Emmanuel Macron.