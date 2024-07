Il colpo di scena nel braccio di ferro Meta-SIAE

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ci risiamo. Il tema, che non è soltanto italiano ma che in passato, al contrario, è stato abbastanza controverso anche negli Stati Uniti (nel caso specifico, relativamente alla musica ascoltata su TikTok), dei diritti musicali sulle piattaforme social si riapre nel nostro Paese a causa di una sentenza del Consiglio di Stato. Mentre nella primavera del 2023, lo stallo alla messicana causato dalla(che aveva ritirato dalla audio library dii brani su cui vantava i diritti) era stato risolto da un passo in avanti dell’azienda di Menlo Park oltre che da una decisione dell’Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato (confermata dal TAR) sull’abuso di posizione dominante dinei confronti dellae sulla presunta dipendenza della Società italiana autori ed editori dalla stessa, adesso siamo di nuovo al punto di partenza, senza passare dal via.