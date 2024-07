I calciatori sono stremati dal calendario Ne risente anche la qualità dell’Europeo El Mundo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con gli Europei è stato spesso sollevato il tema delinsostenibile per i giocatori. Igiocano sempre di più e a risentirne non soloi loro fisici, male loro prestazioni non entusiasmanti. Risultato? Gli Europei, salvo eccezioni, vengono considerati noiosi. Con il Mondiale per Club la situazione non potrà che peggiorare. Elscrive: “«È unimpraticabile. È impossibile per i giocatori mantenere il loro livello per un anno intero, giocando ogni tre giorni». Dani Carvajal è stato molto chiaro: è irrealizzabile. Se la Spagna raggiungerà la finale, il difensore del Real Madrid giocherà a Berlino la sua 46ª partita della stagione. Una stagione che per lui è iniziata il 12 agosto 2023 e si concluderà il 14 luglio 2024, con solo un paio di settimane di riposo per ricominciare la stagione il 14 agosto a Varsavia, dove il Real Madrid giocherà la Supercoppa Europea.