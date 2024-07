Highlights Djokovic-Rune ottavi di finale Wimbledon 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Glicompleti del match tra Novake Holger, valevole per glididie terminato 6-3, 6-4, 6-2 in favore del tennista serbo. Passaggio del turno sul velluto per il campione serbo, seppur limitato da un problema allo stomaco, con il danese mai davvero in partita nel corso di tre set senza storia., arrivato alla trentasettesima vittoria su trentotto incontro sull’erba negli ultimi anni, affronterà l’australiano Alex De Minaur ai quarti, a caccia di un posto in semi. In sovrimpressione ildei migliori momenti di. LE PAROLE DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIdi) SportFace. .