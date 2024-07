Francia Lula brinda | dimostrata grandezza e maturità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Sono molto contento della dimostrazione didelle forze politiche francesi che si sono unite contro l'estremismo nelle elezioni legislative di oggi". Lo afferma il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva, commentando dal suo profilo X i risultati emersi dalle urne in. "Questo risultato, come la vittoria del partito laburista nel Regno Unito - dichiara-, rafforza l'importanza del dialogo tra i segmenti progressisti in difesa della democrazia e della giustizia sociale. Dovrebbero essere di ispirazione per il Sudamerica". .