Euro2024 semifinali | probabili formazioni statistiche e dove vederle in tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bologna, 8 luglio 2024 – L’Europeo si avvicina alla conclusione, le squadre rimaste in gioco sono solamente quattro e domenica 14 luglio si saprà chi ruberà all’Italia il trono del campione d’Europa. Le nazionali ancora in corsa sono la Spagna di De La Fuente, la Francia di Deschamps, l’Olanda di Koeman e l’Inghilterra di Southgate, che hanno eliminato rispettivamente la Germania, il Portogallo, la Turchia e la Svizzera. È sorprendente pensare che soltanto la sfida tra Olanda e Turchia è terminata ai tempi regolamentari, mentre tutte le altre sfide si sono protratte oltre il 90’: Germania-Spagna è stata decisa dal colpo di testa di Merino al 119’, mentre Portogallo-Francia e Inghilterra-Svizzera sono arrivate entrambe ai calci di rigore. Leandranno in onda martedì 9 luglio e mercoledì 10 luglio, entrambe allo stesso orario (21:00): Spagna-Francia verrà giocata all’Allianz Arena di Monaco, mentre Inghilterra-Olanda al Westfalenstadion di Dortmund.