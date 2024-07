Euro 2024 Stramaccioni | Spalletti ripartirà da un’idea chiara magari facendo qualche scelta impopolare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) “La mia stima perè enorme. Questopeo è stato negativo da tutti i punti di vista, il ct non ha avuto la possibilità di avere tutto quel tempo di cui c’è bisogno, soprattutto per capire le caratteristiche del materiale a disposizione in una generazione che sta ricostruendo un ciclo con difficoltà”. Questa l’analisi di Andrea, intervenuto questa mattina a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1. “Credo chesi ripresenterà a settembre conmoltoe un abito tattico cucito su misura, quello che non è riuscito a trovare nelle sue prime 14 partite. Farà anchee dolorosa. Ma sono sicuro chetroverà il bandolo della matassa”, ha proseguito l’attuale commentatore e opinionista televisivo.