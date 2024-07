Estate caldo e notti insonni dalla sonnologa le scelte giuste per tornare a riposare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Lo spot, con Luisa Ranieri, di una famosa marca di tè con il tormentone "Anto', fa" è diventato il simbolo dellee non solo degli italiani alle prese con l'afa. "D'si dorme sempre peggio rispetto all'inverno e ilnon va d'accordo con il sonno. Mentre il freddo 'concilia' il riposo notturno, infatti quando si fa molto tardi ad un certo punto iniziamo a sentire un po' di freddo e questo è il segnale con cui il corpo ci dice di andare a dormire. Di solito accade alle 5 del mattino, ma lo stesso meccanismo si innesca intorno alle 15, la famosa 'pennichella' che vorremmo tanto fare, ma non possiamo. Questi sono i due momenti di maggior sonnolenza. Nel secondo caso si è convinti che la causa sia l'aver mangiato e l'inizio della digestione, ma non è così.