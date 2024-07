Carrara e la memoria La città celebra le donne del VII Luglio Cerimonia in centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Grande partecipazione di pubblico per ladell’ottantesimo anniversario del 7e delleche impedirono l’evacuazione della. Lasi è svolta ieri pomeriggio tra piazza delle Erbe e palazzo civico per la deposizione delle corone di fiori e le orazioni. C’erano la sindaca Serena Arrighi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a cui è stata affidata l’orazione ufficiale, il vice prefetto Andrea Leo, i rappresentanti delle forze dell’ordine, la presidentessa di AnpiAlmarella Binelli e di Massa Emma Cordoni, il deputato della Lega Andrea Barabotti, alcuni sindaci e amministratori della provincia, autorità civili e religiose. Presente anche tutta la giunta di. Giani ha annunciato che per la scuola di Bergiola saranno stanziati nella giornata di oggi 500mila euro.