Annalisa regina delle classifiche del 2024

(Di lunedì 8 luglio 2024) Milano, 8 lug. (askanews) –inarrestabile: “Sinceramente” e “E poi siamo finiti nel vortice” sono il singolo e l’album di un’artista femminile più venduti nella classifica ufficiale Fimi/Gfk del primo semestre del, rispettivamente al n.3 per i singoli e al n. 6 per gli album. Altri 4 brani, “Mon amour”, “Euforia”, “Disco Paradise” e “Bellissima” sono presenti nella Top 100. Tutti questi traguardi l’hanno portata ad ottenere 43 platini e 13 oro, è la donna più certificata dele, ottenendo il quinto platino con “Mon Amour” e “Bellissima”, è la prima artista solista a raggiungere questo risultato. Con oltre 110 mila biglietti venduti ha concluso un tour nei palazzetti (con tre Unipol Forum a Milano) e due live all’Arena di Verona, tutti completamente sold out e da poco ha iniziato il “Tutti nel vortice – outdoor”, dove si sta esibendo sui palchi dei principali festival estivi.