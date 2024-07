WWE | Triple H difende Damian Priest un errore non può oscurare l’ottima prestazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024) Money In The Bank è andato in archivio, un buon show quello messo in scena dalla WWE e i suoi performer con una macchia nel match valido per il titolo mondiale che vedeva contrapposti il campionee Seth Rollins. Nel corso del match, poco prima dell’arrivo di Drew McIntyre che ha provato ad incassare la valigetta del MITB appena conquistata, al momento di uno schienamento di Seth Rollins,non ha alzato la spalla in tempo con l’arbitro costretto a fermare il conto prima del 3 per non far terminare il match prima del previsto. Unche ha portato tante critiche sui social verso il campione e che ha un minimo rovinato l’ottimo lavoro fatto sul ring da tutti i protagonisti. “Capita di sbagliare”a fine match è apparso contrariato, apparentemente per l’intervento non richiesto di McIntyre e CM Punk, ma probabilmente dentro di sé tanta era la delusione per il “botch”.