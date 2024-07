VIDEO Yaroslava Mahuchikh record del mondo salto in alto | volo epocale a 2 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)ha firmato ildeldiin. L’ucraina ha riscritto uno dei primati più longevi nell’universo dell’atletica, ovvero quel 2.09 che la bulgara Stefka Kostadinova siglò il 30 agosto 1987 ai Mondiali di Roma. A quasi 37 anni di distanza, la Campionessa delè volata a 2.10 metri allo Stade Charlety di Parigi, sede dell’ottava tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante).ha valicato l’asticella al primo tentativo, dopo aver superato 1.95, 2.01, 2.03, 2.07 al secondo as. La 22enne, che ha migliorato di quattro centimetri il personale di 2.06 e che un mese fa aveva trionfato agli Europei di Roma, si presenterà con tutti i favori del pronostico alle Olimpiadi di Parigi 2024 (non si gareggerà in questo impianto, ma allo Stade de France) e proverà a completare la tripla corona.