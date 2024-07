Viale Rimembranze e Amendola Platani malati altri 7 abbattimenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Partono domani i lavori per rimuovere settecolpiti da cancro colorato e, per questo motivo, a rischio caduta: tre ine quattro in. Con queste rimozioni si conclude il più ampio intervento annunciato e iniziato lo scorso aprile inMontecuccoli (dove sono stati rimossi nove esemplari) e proseguito nell’area del PalaMadiba (che ha interessato tre alberi) con l’obiettivo di bloccare la diffusione dell’epidemia. Le piante rimosse saranno sostituite, non appena possibile, condi una varietà diversa, la Vallis Clausa, che è resistente al cancro colorato. L’intervento è stato disposto con una determina della Regione Emilia Romagna a seguito di un’ispezione fitosanitaria nel corso della quale sono stati constatati i sintomi della malattia, e delle conseguenti analisi, eseguite dal laboratorio ufficiale del settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, che hanno accertato la presenza del cancro colorato negli alberi esaminati.