Un oggi alla volta | trailer e poster dell’esordio di Nicola Conversa

(Di domenica 7 luglio 2024) UndiUn, l’opera prima del regista, con Tommaso Cassissa, al suo primo ruolo da protagonista, e Ginevra Francesconi, arriva al cinema dal 25 luglio, distribuita da Vision Distribution. Un teen movie che racconta l’incontro inusuale tra Marco e Aria che dà vita a una storia non solo d’amore, ma anche di crescita personale, che ci ricorda quanto sia emotivamente difficile essere giovani al giorno d’ma anche come il peso della vita si alleggerisca con le persone giuste al nostro fianco. Un innobellezza dei piccoli attimi, quelli vissuti offline, un monito a vivere la vita così come viene o, meglio, “un”, proprio come la frase che Aria ha deciso di tatuarsi sul braccio.