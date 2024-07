Pino D’Angiò il ricordo dei Bnkr44 | Hai fatto ballare il mondo ci hai insegnato a seguire le nostre idee senza ascoltare nessuno – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) L’avevano (ri)portato sul palco del Festival di Sanremo per duettare nella serata delle cover sulle note di una versione rivisitata della hit Ma quale idea. Ora, isi dicono scossi per la notizia della morte di, il cantautore di Pompei salito alla ribalta negli anni Ottanta e scomparso a 71 anni. «è diventato immortale e noi contribuiremo ad allungare la sua leggenda», hanno detto al Corriere della Sera. Anche nella serata Battiti Live a Otranto di ieri, sabato 6 luglio, la band ha voluto rendergli omaggio: «Vogliamo prenderci un momento per omaggiare, ricordare ma soprattutto ringraziare una leggenda, un’icona, un uomo che hainnamorare etutto ile che ci hail valore della vita, dell’umiltà e della spensieratezza».