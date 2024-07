Pamplona feriti alla festa di San Firmino | polemiche sulla folle corsa dei tori

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Sei persone sono rimaste ferite nel primo giorno delladeiedizione 2024 a, in Spagna. Lo riportano fonti mediche citate dall’emittente Rtve precisando che una persona ha riportato un trauma cranico, le altre cinque principalmente contusioni. Molti deisono stati ricoverati in ospedale., come funziona ladeidi SanPer una settimana, da oggi 7 fino a domenica 14 luglio, i cittadini della località del nord della Spagna si riuniscono per festeggiare la tradizione. Il momento clou di questo periodo sono gli «encierros». Ogni mattina, a partire dalle 8, seivengono rilasciati lungo il percorso che porta dal recinto in cui sono rinchiusi fino all’arena della città. Ma questa tradizione, anche se molto acclamata dagli spagnoli, in realtà provoca ogni anno diversie la morte degli stessi animali.