Nowhere – Coffee & Community – Milano

(Di domenica 7 luglio 2024)Via Vetere, 14 – 20123Tel. 389/1078092 Sito Internet: Tipologia: caffetteria Prezzi: caffè 1,50/2€, cappuccino 2,50€, lieviti 1,50/2,50€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Si respira aria da Nord Europa entrando in questa piccola caffetteria dove il caffè specialty è il focus dell’offerta, accanto a una piccola proposta dolce e salata di tutto rispetto sempre fatta in casa. Da quando lo abbiamo scoperto, dunque, lo abbiamo sempre provato per il primo pasto della giornata, rimanendo molto soddisfatti sia della bontà dei prodotti che della competenza del personale. Per la colazione di quest’anno abbiamo scelto un monorigine Guatemala per il nostro espresso, trovandolo ben estratto, dalla nota acida equilibrata e con la crema era sottile; perfettamente bilanciato il cappuccino dalla schiuma setosa e densa.