Medina sul taccuino dell’Inter | qualità duttilità e similitudini con un interista!

(Di domenica 7 luglio 2024) Facundo, calciatore del Lens, rappresenta uno dei profili seguiti dall’Inter per il suo reparto difensivo. Il difensore argentino corrisponde in pieno all’identikit del braccetto sinistro voluto dalla dirigenza nerazzurra. IL NOME – Facundoè uno dei nomi apprezzati dall’Inter per investire in difesa nel calciomercato estivo. Il suo profilo, quale quello di un 25enne in grado di offrire certezze per il presente e una futuribilità strategica per il futuro, sarebbe in grado di soddisfare entrambe le posizioni espresse dalla società nerazzurra in quest’estate: quella della ricerca di un braccetto sinistro mancino, come ribadito da Piero Ausilio, e quella di un investimento di valore non marginale per un giovane che possa rappresentare un asset per il futuro.