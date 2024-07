LIVE Sinner-Shelton Wimbledon 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’atteso ottavo di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-KEYS DALLE 14.00 16:43 Il vincente del match troverà ai quarti diuno tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il russo Daniil Medvedev. 16:39 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra i due giocatori, con l’azzurro che guida per 2-1. 16:34 Jasmine Paolini vola ai quarti dopo lo sfortunato ritiro dell’americana Madison Keys sul 5 pari del terzo set. Sul Court 1 tutto pronto dunque per. 15:43 Arriva la reazione della statunitense, che fa suo il secondo set al tiebreak. Ci sarà dunque ancora da attendere prima di. 14:43 Una decisa Paolini si aggiudica per 6-3 il primo parziale sull’americana Keys. Dopo l’femminile sarà la volta di Jannik