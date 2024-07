LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Martin si riprende la vetta duello di fuoco con Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-23 Morbidelli tambureggiante in scia aallunga. Momento difficilissimo per Pecco, ha già perso mezzo secondo dallo spagnolo. -24sembra accusare il colpo,prova a scappare via. -24 Vinales finisce nella ghiaia e precipita in classifica. -24affiancasul rettilineo e lo sorpassa con una staccata profondissima. Lo spagnolo sila. -25e Morbidelli stanno andando via. -25 Risale di prepotenza Marc Marquez: passa Raul Fernandez ed è già settimo. Attenzione -25 Alex Marquez si prende il quarto posto su Oira. -26 Che bello rivedere a questilli Morbidelli dopo diversi anni. Ricordiamo che questo ragazzo è stato vice-campione del mondo nel 2020.