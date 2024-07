LIAN LI presenta la nuova serie di alimetatori EDGE

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 7 luglio 2024) L‘aziendaLI ha recentemente introdotto un nuovo fattore di forma dell’alimentatore per i case a doppia camera con laLI, produttore leader di chassis e accessori per computer, ha introdotto un nuovo fattore di forma per gli alimentatori. Laè progettata per l’installazione verticale nei case per PC a doppia camera. Questo alimentatore di qualità superiore, completamente modulare,un esclusivo design a forma di T per facilitare la gestione dei cavi. Include anche un hub di espansione USB incorporato per la connessione continua di dispositivi RGB, ventole e controller. Grazie ai condensatori EPCOS di livello industriale, garantisce prestazioni affidabili e stabili. Le alimentazioni sono dotate di un esclusivo connettore 12VHPWR a due colori progettato su misura e di un cablaggio di alimentazione SATA progettato su misura.