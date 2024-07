La nuova maglia del Napoli è di un bellissimo azzurro Napoli con un logo diverso dal solito

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilvolta pagina, sul campo e non solo. L’ultima stagione è stata particolarmente deludente, non riuscendo a difendere lo scudetto conquistato l’anno precedente e finendo dopo 14 anni fuori dalle coppe europee. In panchina non è andata meglio, con tre allenatori cambiati in una sola stagione. E proprio in panchina è arrivata la novità più importante, Antonio Conte, l’uomo chiamato a guidare la squadra verso la risalita. Quello del, però, è un restyling a 360 gradi, contotalmente nuovi in vista della prossima stagione, quella del tanto auspicato Rinascimento. UnLagara Home delper la stagione 2024/2025 nasce dalla collaborazione con EA7, e si distingue per il suo elegante design e l'attenzione ai dettagli, ma d'impatto ciò che colpisce è l'intensità del colore, detto, proprio per caratterizzare al massimo la tonalità e creare un doppio filo tra la città e la sua squadra.