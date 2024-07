In certosa nasce un’alba classica La pianista Gile comincia da Bach

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Torna il tradizionale concerto dell’alba presso laMonumentale di Ferrara, pronto a stupire ancora una volta chi ama l’atmosfera suggestiva della musicanell’abbraccio dei magnifici claustri. Oggi, alle 6 del mattino, la rinomatasolista internazionaleBae si esibirà in un recital indimenticabile nell’ambito degli eventi dedicati alla Notte Rosa 2024 a Ferrara.Bae, una delle interpreti più acclamate della sua generazione, tornerà in città, dove ha già lasciato un segno indelebile in precedenti edizioni della stagione concertistica di Ferrara Musica. La, nata nel 1994, ha esordito a soli cinque anni e si è distinta in tutta Europa vincendo prestigiosi concorsi, tra cui lo Steinway & Sons International Piano Competition e il Princess Christina Piano Competition nei Paesi Bassi.