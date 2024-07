Immortale Robin Hood | pieno di share contro Alberto Angela e Del Debbio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (TV8) Qualcuno la definisce una favola proto-populista, qualcun altro una metafora del Cristianesimo riletta secondo criteri medievali, a prescindere da come la si percepisce e da come la si è vissuta, guardando i dati d'ascolti totalizzati da Tv8 nella serata di giovedì, questa leggenda narrativa poi divenuta anche un mito cinematografico non ha perso la sua attrattiva. Oltre 500mila, con punte di 600mila, e il 3.5% disul canale 8 del digitale terrestre in competizione con pesi massimi come Temptation Island su Canale 5, che ha stravinto la serata col 27% di, Noos disu Rai 1 e Dritto e rovescio su Rete4 con la premier Meloni ospite.