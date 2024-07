Fondamentale accelerare l’iter per il carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) "Ne eravamo consapevoli che la situazione a Sollicciano era grave. Purtroppo, ne abbiamo ereditato gli effetti nefasti. Se da un lato quest’ultimo deve essere ammodernato, per l’altro, il ministro Nordio e il sottosegretario Andrea Del Mastro, hanno già invece tracciato la rotta da seguire: rigenerazione urbana con undi nuova generazione a Grosseto presso nell’ex caserma ‘Barbetti’, oggi in disuso". A parlare è il deputato di FdI Fabrizio Rossi . "Carlo Nordio – prosegue Rossi – sia nella relazione alle Camere sullo stato della giustizia, che durante la lectio magistralis tenuta a Firenze, ha più volte citato l’innovativo recupero che verrà effettuato nell’area ex caserma Barbetti, con la conversione in undi nuova generazione.