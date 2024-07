Famiglia israeliana respinta dal proprietario di una casa Airbnb | Messaggio non per loro l’host spiegava ad altri ospiti l’uso del fornello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Sarebbe frutto di un “malinteso” quanto subito da unache sarebbe stata, secondo quanto segnalato da Ynet, daldi un Bed and Breakfast nel bellunese con tanto diantisemita “potete restare nei forni a gas”. Secondo quanto spiegato dalla piattaforma, da dove laha cercato di prenotare il soggiorno, “ilricevuto dall’ospite non era destinato a” ma a un altro ospite che in quel momento “stava soggiornando nella struttura” e che aveva “chiesto informazioni su come utilizzare un elettrodomestico”. Insomma, per la piattaforma, che ha comunque sospeso, “si è trattato di uno sfortunato errore”. “Non appena ci è stata segnalata la vicenda, abbiamo avviato un’indagine e sospeso“, si legge nella nota in cui poi la piattaforma spiega “il malinteso”.