Fabrizio Corona gender reveal senza la futura mamma | il video che sta facendo discutere

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 luglio 2024) Lo scorso 22 maggioha annunciato che diventerà padre per la seconda volta. L’ex re dei paparazzi, attraverso le pagine del settimanale Chi, ha comunicato che la sua compagna Sara Barbieri è in dolce attesa. “Divento papà a 5o anni, sono felicissimo. Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia“, ha dichiarato. Di recente,– già padre del ventiduenne Carlos Maria, frutto della storia d’amore con Nina Moric – ha celebrato ilparty per il suo secondogenito. L’organizzatrice di eventi che ha curato l’allestimento, Arianna Marzocchi, ha pubblicato sulla TikTok undella festa. Dal filmato, però, è emerso che alparty c’era solo il futuro papà. La 24enne, alla qualeè legato dal 2021, sembrerebbe non essersi presentata alla festa.