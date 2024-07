Espanyol | Álvaro Tejero sarebbe il primo acquisto dell’Espanyol

Leggi tutta la notizia su justcalcio

EL'sta già lavorando per rinforzare la squadra per affrontare il ritorno in Prima Divisione. Dopo aver consumato la promozione, diversi giocatori della rosa del Perica hanno lasciato la disciplina biancoblu dopo la scadenza del contratto. Il club, con Fran Garagarza Alla guida della dirigenza sportiva punta a creare una rosa garantita e uno degli obiettivi è rinforzare le squadre.sarà ildell'quest'estate. Con la partenza, ad esempio, di Oscar Gil, La rosa del Perica ha bisogno di alternative per rinforzare la fascia destra e l'ex Eibaril prescelto.era già entrato qualche stagione fa nella squadra dell'Ipurua con Fran Garagarza, dove ha giocato per cinque anni.