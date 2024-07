È Michele Penco il vincitore del contest di Fondazione Armunia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 7 luglio 2024) ROSIGNANO MARITTIMO – Kafka in the castle, è il fumettista, classe 1982 e docente alla Scuola internazionale di comics, ildelper illustratori, disegnatori e comic artist lanciato dallain occasione dei 100 anni dalla morte di Franz Kafka. 15 gli artisti in gara per il riconoscimento che premia la tavola a fumetti più meritevole ispirate alla figura del grande scrittore boemo, ai suoi racconti, romanzi o alle sue atmosfere. Il lavoro di, che riprende all’acquerello il racconto breve Di notte scritto da Kafka nel 1920, segue il cammino di un uomo per le strade di una Praga deserta, mentre immagina cosa possa avvenire dietro le finestre buie dei palazzi. Ad assegnare il premio la giuria popolare composta dal pubblico di Inequilibrio, il festival dedicato a teatro, danza e performance in corso fino a ieri (6 luglio) tra Castiglioncello e la Costa degli Etruschi.