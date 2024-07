Coppa Italia scoppia la polemica dopo il sorteggio | la critica della RAI è senza precedenti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024)unaincredibile per le date e gli orari: arriva l’attaccoRAI, ecco cos’è successo Ilha portato grande hype tra i tifosi del Napoli, che vedranno l’esordio stagionalesquadra il prossimo 11 agosto. L’avversario sarà il Modena, successivamente una tra Parma e Palermo. Possibili ottavi di finale con la Lazio e quarti di finale contro l’Inter. E’ l’unica competizione extra-campionato a cui i ragazzi di Conte parteciperanno edubbio i partenopei punteranno ad arrivare fino in fondo. Non sarà semplice, certo, visto il tabellone complicato e le sfide in gara secca contro le bigSerie A che verranno giocate fuori casa. Ma Antonio Conte ha abituato i suoi tifosi a grandi imprese e quella, partendo praticamente dall’inizio, può essere una di queste.