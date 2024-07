Cade nella Muzza | salvato dai bagnanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Tragedia sventata grazie alla prontezza deiche ieri al Traversino, spiaggia abusiva di Cassano, hannoun bambino di 7 anni caduto in una griglia della. Un “buco“ che non era stato visto né dal piccolo, né dalla mamma che passeggiava al suo fianco lungo il canale. Sono state proprio le urla della donna a richiamare l’attenzione della gente che prendeva il sole, alcuni uomini hanno recuperato il bimbo, in gita da Milano. Immediata anche la chiamata ai soccorsi, arrivati in forze: elicottero, vigili del fuoco, anche i sommozzatori e naturalmente i carabinieri che ricostruiranno la catena delle responsabilità. Per il sindaco Fabio Colombo "uno scenario che temiamo e denunciamo da anni – dice –. Abbiamo appena chiesto aiuto alla prefettura: non abbiamo le forze per presidiare quelli che sono considerati da sempre veri e propri bagnasciuga, ma che in realtà sono aree vietate al pubblico.