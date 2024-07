Basket serie B L’Halley Matelica conferma Mentonelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Simone, matelicese doc, resta alla Halley. Guardia, classe 2000, 185 centimetri di altezza, è al secondo anno consecutivo con la maglia vigorina. Dopo la maturazione tecnica e agonistica a Jesi, Simone è tornato a casa all’inizio della scorsa stagione lasciandosi alle spalle le esperienze a Olginate, Molfetta e Montegranaro. E a ha avuto subito un impatto positivo, diventando così un jolly per la sua duttilità tattica, ottima difesa e pericolosità sul perimetro. Certamente il suo infortunio alla spalla nel cuore dei play off è stato uno dei colpi più duri da sopportare per la Halley. Laera quasi scontata e il giocatore ne è soddisfatto: "Le motivazioni che mi hanno portato a restare – dice– sono molteplici.