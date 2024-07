Aurora morta nell’incidente a Villabate Palermo la bimba viaggiava in braccio alla mamma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)), 7 luglio 2024 – Era insuala piccola, ladi 3 anninello schianto contro un muro, avvenuto la notte scorsa in via Natta, a. Lo avrebbe raccontato a una parente la stessa madre, rimasta illesa, come il marito che eraguida e gli altri due figli: il gemellino die il maggiore, di 14 anni, che era stato recuperato poco prima in strada a Ficarazzi, non lontano da, perché la batteria del suo scooter elettrico si era scaricata e non poteva tornare a casa. La famiglia stava rientrando da una serata trascorsa in una pizzeria sul lungomare di Aspra.guida della Polo Volkswagen, c’era il padre della, Rosario Brusa, fabbro di 40 anni, che guidava con la patente ritirata e con tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro.