Anticipazioni Hercai Puntate Turche | Elif Si Toglie La Vita!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 7 luglio 2024)sposa Azat e prova a fare di tutto per fermare la lotta tra Sadoglu e Aslanbey.è sempre più disperata e arriva a porre fine alla suaprosegue e, al centro dell’attenzione, nel corso delleci sarà. La ragazza vivrà momenti di grande difficoltà e purtroppo la sua storia si concluderà in modo tragico.infatti deciderà dirsi ladopo non essere riuscita a portare a termine il suo piano di interrompere la vendetta di Azize.sposa Azat! Nel corso delledi, al centro dell’attenzione c’è l’amore trae Azat. La prima è cresciuta all’estero grazie ad Azize, ha potuto studiare ed ha sempre avuto un legame molto forte con la nonna.