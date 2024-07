A Teheran il regime islamico veste Pezeshkian L’analisi di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) AilMasoud. Il riformismo del nuovo presidente dell’Iran viene considerato una foglia di fico della spietata teocrazia degli ayatollah da tutti i commentatori. Una trappola per topi, denunciano anzi gli analisti di strategie geopolitiche, per i quali il sessantanovenne cardiochirurgo ed ex ministro della Sanità sarà utilizzato per fare uscire allo scoperto e sopprimere, uno a uno, i gruppi di intellettuali e gli oppositori che da anni tentano disperatamente di coordinare e guidare il fiume incontrollato delle rivolte giovanili e popolari che insanguinano periodicamente le strade e le carceri die delle principali città iraniane. Una mossa astuta quella dei vertici delche perpetuano la cupa e medievale visione religiosa imposta al Paese 45 anni fa dall’autoproclamata guida suprema Ruhollah Khomeini.