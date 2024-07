4000 persone per la cena Di Punto in Bianco a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 7 luglio 2024) Successo annunciato per la settima edizione di Diin, laflash-mob più famosa del Friuli grazie alla sempre ampissima partecipazione. Sono stati quasi 4.000 i partecipanti alla serata, organizzata da Emporio Adv e ShowGroup in collaborazione con Comune die Regione FVG in occasione della due giorni dedicata alla Notte Bianca. Eè stato: già dal primo pomeriggio i partecipanti, organizzatissimi con le proprie compagnie, hanno iniziato ad affollare Piazza Primo Maggio, nonostante il gran caldo, per allestire i propri tavoli. Come sempre infatti la location è stata svelata all’ultimo con un messaggio o una mail arrivati puntuali alle ore 15. La Piazza, in parte bloccata già dal mattino, ha cominciato così ad accogliere i tanti friulani e non solo desiderosi di accaparrarsi i tavoli più in vista e centrali.