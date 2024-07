Una battaglia ogni giorno giovedì calci a un autista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Pisa, 6 luglio 2024 – Minacce, sputi e aggressioni: gli autisti degli autobus di Pisa sono sempre più nel mirino della microcriminalità. È la denuncia dei sindacalisti, con Cgil e Faisa-Cisal in prima linea, dopo gli eventi tragici dell’ultima settimana. "Due casi separati", ci tiene a spiegare Alessandro Gafforio (Cgil). Nel primo caso, una donna è morta il 28 giugno scorso a Tirrenia a bordo di un autobus a seguito di una caduta causata da una frenata. "È stato un grave incidente – spiega Gafforio – l’ha seguito tutte le procedure. Si tratta peraltro di un ex soccorritore che sapeva cosa fare, mentre l’ambulanza sembra sia arrivata tardi per via dell’assenza sul litorale del servizio di 118". I figli della donna sono ancora in cerca di testimoni, hanno sporto denuncia e vogliono scoprire cosa è successo.