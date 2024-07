Un posto al sole spoiler | Lucia spiazza Eugenio con una richiesta inaspettata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 6 luglio 2024)Cimmino edNicotera saranno al centro dei prossimi episodi di Unal, come si evince daglidella soap opera di Rai 3. I due magistrati, ormai da tempo, stanno portando avanti una relazione e la donna spiazzerà il compagno rivolgendogli unainattesa. Ricordiamo cheha scoperto della storia nata tra Viola e Damiano ed è entrato profondamente in crisi. Il magistrato ha così lasciato la moglie e ha provato a guardare avanti trovando inun solido appiglio. La Cimmino, infatti, ha consolatoe gli ha offerto una spalla su cui piangere. In seguito, però,ha confessato al collega di provare dei sentimenti per lui e i due hanno iniziato a frequentarsi. Viola, intanto, dopo la separazione da, ha potuto vivere il suo legame con Damiano alla luce dele, con il passare del tempo, Nicotera ha deciso di mettere da parte tensioni ed ostilità nei confronti della sua ex moglie per il bene del piccolo Antonio.