Te sfonno t’ammazzo a te e a tutta la tua famiglia Tutti i precedenti di Gianluca Molinaro che ha ucciso l’ex compagna Manuela a Roma

(Di sabato 6 luglio 2024) «Tea te e ala tua». E ai carabinieri «vi ammazzo quando vi trovo in borghese, vi squarto». Queste le minacce lanciate, l’8 giugno del 2005, dal’uomo che hail 4 luglioPetrangeli sparandole davanti alla clinica in cui lavorava. Oggi Repubblica riporta idell’uomo, con alle spalle anche due contravvenzioni (una nel 1998 e una nel 2002) per guida in stato di ebbrezza. Tralasciando un paio di episodi legati al consumo e alla vendita di droga, spiega il quotidiano,ha alle spalle anche reati contro la persona: risse, resistenze, lezioni, minacce, stalking. Ed è proprio su questi che si focalizza la testata. Come appunto quello del 2005, quando per una manovra azzardata di un’auto, ha perso le staffe in strada.