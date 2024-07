Spunta in rete un nuovo folle gioco per adolescenti | fate attenzione ai vostri figli

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 luglio 2024) Social.inunperai. L'avvento di internet ha cambiato la nostra vita. Ogni cosa è a portata di click. Basta navigare inper comprare cose, consultare ricette o vedere film. Poi con i social è facilissimo anche rimanere in contatto con le persone. Ovviamente questo modo virtuale nasconde un lato oscuro, che spesso mette in pericolo soprattutto i ragazzini. Spesso nascono delle challenge (sfide) che sono davvero rischione per la salute. ( dopo le foto) "Sex roulette", lachallenge perIl mondo di internet sta diventando sempre più pericoloso.