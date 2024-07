Simona Ventura si é sposata | le promesse nuziali e l’abito 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 luglio 2024)si écon Giovanni Terzi, le prime immagini, lePeril grande giorno é arrivato. La conduttrice televisiva in queste ore si ècon Terzi Giovanni nell’incantevole Grand Hotel Rimini. Da oggi, 6 luglio Simone e Giovanni sono ufficialmente marito e moglie e il loro matrimonio è stato interamente curato dal Wedding Planner Enzo Miccio. Stando a quanto riportato Today.it alla cerimonia hanno partecipato circa 200 invitati. Ed è stato proprio il settimanale Chi sul profilo Instagram a pubblicare le prime immagini dell’esclusiva cerimonia che si sta svolgendo a Rimini, dove si nota la presenza di Milly Carlucci accanto alla sposa. Leggi anche Manila Nazzaro, il figlio diventa maggiorenne: la meta e la dedica di Stefano Lee Giovanni dopo sei anni di puro amore hanno deciso di convolare a nozze e lo hanno fatto in grande stile, proprio come emerge dalle prime immagini.