Senza cappello | Lory Del Santo piomba su Matteo Berrettini occhio al commento | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Una fan d'eccezione per. O forse, una spasimante. Il bel tennista romano, 28 anni, è reduce dalla splendida prova a Wimbledon, dov'è uscito sì al secondo turno ma a testa altissima dopo un match all'ultimo punto contro l'amico Jannik Sinner. Uno spettacolare derby italiano che non avrà lasciato di certo indifferente nemmenoDel. "Grazie Wimbledon. Always an honour competing in front of you all on Centre Court. Congrats Jannik Skinner. Great battle", scrive su Instagram, già finalista sulla prestigiosa erba dello Slam inglese nel 2021. Traduzione: "Grazie Wimbledon. sempre un onore competere davanti a tutti voi su Centre Court. Congratulazioni Jannik Sinner. Grande battaglia". Tra le centinaia di commenti di fan entusiasti e commossi per lo spettacolo visto in campo, ecco all'improvviso il messaggio della 56enne attrice e showgirl rivelatasi giovanissima in tv a inizio anni Ottanta lanciata da Antonio Ricci in Drive In: "stai meglio".