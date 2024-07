Rotatoria all’incrocio delle disco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Il t-red che fotografa chiunque passi con il rossotra viale Abruzzi e la Statale 16 andrà in pensione. Accadrà nel momento in cui partiranno i lavori per la realizzazione della rotonda che eliminerà il semaforo. Il consiglio comunale ha approvato la variante al regolamento urbanistico edilizio e ora si potrà procedere alla realizzazione della nuova. Si tratta di un punto nevralgico della viabilità cittadina che collega la zona del Paese, attraverso via Cassino, alla collina percorrendo viale Abruzzi. "La realizzazione dellarisponderà alle esigenze della collettività e del traffico veicolare e pedonale che insiste in maniera importante su quell’incrocio - osservano l’assessore Christian Andruccioli e Simone Imola -.