Qualche numero per capire come sta andando davvero il Pnrr

(Di sabato 6 luglio 2024) Sono giorni vivaci, in Italia, per quanto riguarda l'acronimo più famoso che c'è:, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il governo, lo avrete visto, con toni trionfalistici ha detto, martedì scorso, che tutto staper il meglio, che l'Italia ottiene record su record, che le rate continuano ad arrivare, che l'Europa è lì che non smette di guardarci ammirata. Ècosì? Il 2 luglio, l'Unione europea ha dato il via libera al pagamento della quinta rata. Bene. Ma con un problema. Per la prima volta, la rata viene pagata non interamente (11 miliardi, invece che 10,6), a causa di un obiettivo (ambizioso) non ottenuto dal governo: la riduzione del 10 per cento dei tempi intercorrenti fra firma del contratto e avvio dei lavori.