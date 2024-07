Per Buongiorno il futuro sembra delineato | l’Inter fa i conti con una realtà – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Alessandroè stato il protagonista di un intrigo di mercato che ha coinvolto Napoli, Inter e Torino negli ultimi giorni. Ildell’italianoora più chiaro, complice un fattore con cui i nerazzurri devono convivere. CHIUSURA VICINA – Alessandroè a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore italiano, corteggiato anche dalper la prossima stagione, ha deciso di sposare il progetto che i partenopei hanno immaginato per lui. Al peso di Antonio Conte, decisivo per la scelta finale del classe 1999, si contrappone un elemento negativo che influenza le strategie del club meneghino per la finestra estiva di calciomercato. O meglio, che impatta sulla possibilità di investimenti molto onerosi in entrata.