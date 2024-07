Passaggi pedonali Luce dopo gli incidenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)gli investimenti lungo la Salaria, nel centro abitato della frazione di San Giuseppe a Colli, soprattutto di sera, che hanno evidenziato la pericolosità nell’attraversare la strada è entrato in funzione, proprio in questi giorni, ilo pedonale illuminato. I cittadini a seguito degliavevano puntato il dito sul fatto che i luoghi erano poco illuminati e così il Comune è corso ai ripari. E’ stato installato, proprio difronte all’ex ufficio postale, un impianto per potenziare un ambiente percorribile a piedi, un modo per guidare i pedoni verso il percorso più sicuro possibile. La giusta illuminazione è fondamentale per rendere visibili la segnaletica stradale e in particolare le persone che attraversano ilo pedonale e ridurre le vittime della strada di notte.